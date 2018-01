Portuguesa vence e fica a um empate da volta à Série A-1 Nem a chuva atrapalhou os planos da Portuguesa, que ficou com um pé na elite paulista em 2008. Ao vencer o Guarani, por 1 a 0, neste sábado à noite, no Estádio do Canindé, o time rubro-verde isolou-se ainda mais na liderança do Grupo 2, com 10 pontos. Matematicamente, a Portuguesa só precisa de um empate em dois jogos - contra são José, fora, e Bandeirante, em casa - para consolidar sua posição, mas mesmo nesta quarta rodada da segunda fase já pode antecipar seu acesso. Basta que o São José, vice-líder, com quatro pontos, não perca para o Bandeirante, lanterna com um ponto, neste domingo à tarde, a partir das 16 horas, em Birigüi. Perto de cinco mil torcedores comemoram muito a vitória no Canindé, como se o time já estivesse garantido o acesso. A Portuguesa foi superior durante todo o jogo e teve a vantagem de atuar com um jogador a mais desde os 27 minutos, com a expulsão de Macaé. O gol da vitória foi marcado por Joãozinho, aos 25 minutos do segundo tempo. Por outro lado, é bastante complicada a situação do time de Campinas, que continua com apenas três pontos, precisa vencer seus dois últimos jogos - contra Bandeirante, em Birigüi, e depois diante do São José, no Brinco de Ouro. Além disso, terá que torcer por tropeços de seus concorrentes. Também neste sábado à noite, em Araras, o União São João venceu o rio preto, por 3 a 0, com gols de Marco Aurélio e Tiago Tremonti (2), chegando aos quatro pontos no Grupo 3. O Rio Preto ainda lidera isolado, com nove pontos, e só depende de um empate em dois jogos para subir à Série A-1. Mirassol, com quatro pontos, e Botafogo, com dois, se enfrentam, neste domingo à tarde, em Ribeirão Preto.