Portuguesa vence e sobe para o 4º lugar A Portuguesa não foi brilhante, mas teve sorte e eficiência no ataque, venceu o Santa Cruz por 2 a 0, nesta terça-feira à noite, no Canindé, e melhorou muito sua colocação na Série B do Brasileiro. O time do técnico Paulo Comelli subiu para o 4º lugar do campeonato, com 12 pontos - divide a posição com o Paulista, mas perde no saldo de gols: três contra cinco da equipe de Jundiaí. O primeiro tempo não teve grandes emoções e o único lance importante foi o gol da equipe da casa. Logo aos 3 minutos, Sobrinho - que substituiu Almir, suspenso - enxergou Paulo Isidoro livre de marcação pela esquerda e só rolou para o meia, que bateu de primeira, sem defesa para Guto: 1 a 0. Apesar da vantagem, a Portuguesa não mostrou tranqüilidade. Tentou alternar as jogadas pelas laterais, mas não chegou com perigo. Ao contrário, deu espaço para o adversário. Aos 35 minutos, Gléguer provou porque é um dos destaques do time do Canindé na Série B. Numa rápida tabela, Williams chutou à queima roupa, mas o goleiro, que completou 50 jogos com a camisa da Lusa, fez grande defesa e evitou o empate. A Portuguesa levou sorte no primeiro lance de ataque da segunda etapa. Aos 2 minutos, Marquinhos cobrou escanteio fechado. O meia Williams, do Santa Cruz, tentou cortar e marcou gol contra, desviando para as redes: 2 a 0. A arbitragem computou o gol para o lateral da Portuguesa. O Santa Cruz tentou reagir, mas teve o lateral estreante Gilmar expulso, aos 14 minutos, o que diminuiu seu poder de ataque. As únicas tentativas dos pernambucanos foram em chutes de fora da área - todas defendidas sem problemas por Gléguer. Além do baixo nível técnico, o jogo foi violento: no total, o árbitro carioca Samir Yarak distribuiu 11 cartões amarelos - 6 para a Portuguesa, que perdeu os zagueiros Alex Oliveira e César, suspensos, para o jogo diante do Ceará, em Fortaleza, na próxima rodada - e um vermelho.