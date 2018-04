Portuguesa vence em casa e é único time com 100% na Série A2 do Paulista

SÃO PAULO - Apenas a Portuguesa confirmou os 100% de aproveitamento na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 - equivalente à segunda divisão estadual -, nesta quarta-feira, quando bateu o Capivariano por 1 a 0, no estádio do Canindé, em São Paulo. Com seis pontos, a equipe lidera sozinha o Grupo 3, despontando como um dos times favoritos ao acesso para o Paulistão de 2014.

Outros dois jogos foram disputados nesta quarta. À tarde, também na capital, o Rio Claro surpreendeu o Audax e venceu, de virada, por 2 a 1, e à noite, no Vale do Paraíba, o Guaratinguetá derrubou o Red Bull por 2 a 0, ambos pelo Grupo 2.

Mas não foi assim tão fácil a vida da Portuguesa. Abriu o placar logo aos dois minutos com Diego Viana, dando a impressão de que poderia aplicar uma goleada. Mas o resultado foi mantido até o final porque a equipe da capital teve medo de agredir e o Capivariano preferiu se defender para manter um bom saldo de gols, que pode definir vaga na reta final.

Na rodada inaugural, a Portuguesa tinha vencido o Catanduvense por 2 a 1, de virada, em Catanduva. O Capivariano tinha batido o Comercial por 2 a 1 e, assim, continua com três pontos. E junto com o próprio Comercial, que na terça ganhou do Catanduvense por 2 a 1, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O Catanduvense é o lanterna, sem ponto.

No final de semana, pela terceira rodada, neste sábado, o Capivariano vai receber o Catanduvense, às 10 horas, em Capivari, enquanto que a Portuguesa vai sair diante do Comercial, às 19 horas, em Ribeirão Preto.

GRUPO EQUILIBRADO - Os resultados da rodada deixaram o Grupo 2 bastante equilibrado. A maior surpresa aconteceu à tarde, no estádio Nicolau Alaoyn, onde o Audax buscava a reabilitação após perder para o Red Bull por 2 a 0. Mas o time paulistano acabou tomando a virada do Rio Claro. O Audax saiu na frente com Rafinha, aos 37 minutos, em um golaço de bicicleta. O visitante virou no segundo tempo com Wendell, de cabeça, aos 24, e com o experiente Alex Afonso, aos 34.

O Rio Claro, que tinha empatado em casa por 1 a 1 com o Guaratinguetá, agora soma quatro pontos e divide a liderança com o próprio clube do Vale do Paraíba, que venceu o Red Bull por 2 a 0, com gols de Rodrigo, aos três minutos do primeiro tempo, e Renato Peixe, aos 23 da etapa final. Os líderes têm quatro pontos cada. Em terceiro lugar aparece o Red Bull, com três, e na quarta posição, o Audax, sem pontuar em dois jogos.

Na terceira rodada, neste domingo, às 10 horas, o Guaratinguetá recebe o Audax, no estádio Dário Rodrigues Leite. A partir das 18 horas, em casa, o Rio Claro enfrenta o Red Bull.

Nesta fase da competição, os clubes estão divididos em dois grupos de quatro, sendo que ao final de turno e returno apenas os dois primeiros de cada grupo ficarão com o acesso ao Paulistão de 2014. Os líderes das respectivas chaves serão os finalistas da temporada.