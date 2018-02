Portuguesa vence fora e lidera a Série A-2 do Paulistão A Portuguesa passou bem no primeiro teste pelo interior de São Paulo na sua luta para voltar à elite estadual. Neste domingo à tarde venceu o Osvaldo Cruz, por 2 a 1, isolando-se na liderança do Campeonato Paulista da Série A-2. A Lusa tem seis pontos - venceu o Guarani por 2 a 1, na quinta-feira passada, em jogo antecipado da segunda rodada. Mesmo diante de um adversário sem tradição, a Portuguesa manteve a humildade. O técnico Vágner Benazzi armou seu time atrás para explorar os contra-ataques. Assim abriu o placar com Samuel Lopes, aos 19 minutos do primeiro tempo, num chute cruzado. Ele mesmo ampliou aos 33 minutos do segundo tempo, na sobra após cruzamento de Wilton Goiano. E Cenedesi diminuiu, aos 38 minutos, de carrinho após escanteio. O Guarani, outro clube tradicional, não está indo tão bem. Sofreu sua segunda derrota na competição, desta vez em casa, para o Oeste por 1 a 0, com gol de Duda. A surpresa também ficou para a vitória do Bandeirante sobre o Taubaté, por 2 a 1, no Vale do Paraíba. O Palmeiras B não confirmou o mando de campo e empatou com o União São João, por 1 a 1. Os outros mandantes venceram. Pela manhã, o Botafogo fez 2 a 1 na Internacional de Limeira. À tarde, o São José venceu o Taquaritinga, por 3 a 2; o Mirassol fez 2 a 0 no Atlético Sorocaba e o XV de Jaú passou pelo Mogi Mirim, por 3 a 1. No sábado à tarde, o Nacional conseguiu a maior goleada da rodada ao marcar 5 a 1 sobre o Rio Preto. À noite, em Ribeirão Preto, Comercial e Portuguesa Santista empataram por 1 a 1. A segunda rodada começa terça-feira com um jogo e terá mais oito jogos na quarta-feira.