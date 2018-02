Portuguesa vence fora e segue na liderança da Série A-2 Nada mudou na corrida dos times do Campeonato Paulista da Série A-2 contra a líder Portuguesa. Mesmo atuando no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, a equipe do Canindé venceu o Comercial, por 2 a 1, de virada, mantendo a liderança com 13 pontos, embora tenha um jogo a mais que seus concorrentes. O União São João é vice-líder, com 10 pontos, após a quarta rodada. O Comercial saiu na frente com Alexsandro, aos 30, mas Samuel Lopes empatou dez minutos depois. No segundo tempo, Vaguinho marcou o gol da vitória aos 16 minutos. O time de Ribeirão Preto continua com apenas dois pontos em quatro jogos. O União São João venceu fora de casa, por 1 a 0, o Taquaritinga, que continua com dois pontos, em 17.º lugar. O São José tem nove pontos, em terceiro lugar, ao vencer por 2 a 1 o Botafogo, no Vale do Paraíba. O Botafogo continua com seis pontos, em sétimo. Em Jaú, com duas expulsões para cada lado, XV de Jaú e Guarani ficaram no zero a zero. O time jauense tem quatro pontos, um a mais do que o Guarani, que ainda não venceu na temporada. A falta de ambulância atrasou em 30 minutos o início de Mirassol e Mogi Mirim. Em campo houve empate sem gols. Em Itápolis, o Oeste perdia para o Rio Preto, por 2 a 0, quando aos 29 minutos do primeiro tempo acabou a energia elétrica no Estádio Picardão. O jogo vai continuar, com o mesmo placar, nesta quinta-feira, às 15 horas. A Internacional venceu a primeira ao conseguir a virada sobre o Taubaté, por 2 a 1. O time limeirense tem quatro pontos, contra apenas um do Taubaté. O Osvaldo Cruz ficou na lanterna, com um ponto, ao perder em casa para o Bandeirante, por 1 a 0. O time de Birigüi já tem oito pontos, ocupando a quinta posição. CAMPEONATO PAULISTA SÉRIE A-2 Primeira fase - 4.ª rodada Nacional 1 x 1 Portuguesa Santista Palmeiras B 2 x 2 Atlético Sorocaba São José 2 x 1 Botafogo Internacional 2 x 1 Taubaté Taquaritinga 0 x 1 União São João Comercial 1 x 2 Portuguesa XV de Jaú 0 x 0 Guarani Mirassol 0 x 0 Mogi Mirim Oeste x Rio Preto (suspenso, terá continuação nesta quinta) Osvaldo Cruz 0 x 1 Bandeirante Classificação: 1.º - Portuguesa, 13 pontos; 2.º - União São João, 10; 3.º - São José, 9; 4.º - Mirassol, 8; 5.º - Bandeirante, 8; 6.º - Atlético Sorocaba, 7; 7º - Botafogo, 6; 8.º - Rio Preto, 6; 9.º - Nacional, 6; 10.º - Portuguesa Santista, 6; 11.º - Oeste, 4; 12.º - Internacional, 4; 13.º - XV de Jaú, 4; 14.º - Palmeiras B, 3; 15.º - Guarani, 3; 16.º - Comercial, 2; 17.º - Taquaritinga, 2; 18.º - Mogi Mirim, 2; 19.º - Taubaté, 1; 20.º - Osvaldo Cruz, 1.