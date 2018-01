Portuguesa vence Mogi e respira A Portuguesa deu um passo importante para fugir do rebaixamento. Na tarde deste domingo, no Estádio do Canindé, a Lusa venceu o Mogi Mirim por 1 a 0, gol do atacante Oliveira, de cabeça, aos 35 minutos do segundo tempo. Antes disso, a Portuguesa já tinha perdido dois pênaltis, um em cada tempo, defendidos pelo goleiro João Gabriel. Como tinha vencido o São Paulo, a segunda vitória seguida deixou o time da capital na 13.ª posição, com 20 pontos, e quase livre do rebaixamento. Já o Mogi caiu para sétima colocação, com 27 pontos. A partida começou movimentada com as duas equipes procurando o gol a todo instante. Os contra-ataques do Mogi levavam perigo à defesa da Portuguesa. O primeiro lance agudo de perigo aconteceu aos 15 minutos quando o meia Rodrigo bateu falta com veneno e o goleiro Gléguer fez ótima defesa. O time do Canindé respondeu aos 30 minutos quando o atacante Oliveira fez boa jogada pelo lado esquerdo, invadiu a grande área e foi derrubado, pênalti: o atacante Wesley bateu e o goleiro João Gabriel espalmou. Depois deste lance, a Portuguesa continuou pressionando, mas o Mogi conseguiu segurar o empate na etapa inicial. Como o resultado não interessava, na volta ao campo, a Lusa partiu para cima em busca do primeiro gol. Aos 20 minutos, o zagueiro Sílvio Criciúma foi derrubado por Marcelo Miguel dentro da área e o árbitro marcou novo pênalti. Desta vez Oliveira bateu e novamente João Gabriel defendeu. O desperdício da penalidade desesperou a Portuguesa que se mandou inteira para o ataque. Depois de tanta pressão finalmente saiu o gol salvador aos 30 minutos. Fabrício trocou passe com Léo do lado esquerdo e cruzou para Oliveira, de cabeça fazer 1 a 0 Lusa. A desvantagem no placar desesperou os jogadores do Mogi, que ficaram bastante nervosos. Aos 36 minutos, Mantena e Rodrigo Pontes se estranharam e foram expulsos. Logo depois, o zagueiro do Mogi, Marcelo Miguel também foi embora devido a jogada violenta. A Portuguesa volta a jogar no próximo domingo, contra o Corinthians, no Pacaembu. O Mogi Mirim vai ao ABC pegar o São Caetano também no domingo. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Paulista 2005.