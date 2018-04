Portuguesa vence Sertãozinho por 2 a 0 no Paulistão

A Portuguesa chegou aos seis pontos no Campeonato Paulista ao vencer o Sertãozinho, por 2 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Barueri, na abertura da segunda rodada. A Lusa, que vencera o São Paulo por 3 a 1 na estreia, está 100%, enquanto o time do interior possui apenas um ponto.

Jogando em Barueri - o Canindé ainda está vetado por motivo de segurança -, a Lusa foi superior desde os primeiros instantes e mostrou maior disposição ofensiva. O Sertãozinho, por sua vez, se armou defensivamente e, por alguns minutos, obteve êxito em sua estratégia.

Mas a Portuguesa insistiu da maneira correta, explorando as laterais do campo. E abriu o placar com a participação direta de seus dois laterais. Paulo Sérgio iniciou a jogada do lado direito, dando dois dribles no seu marcador e cruzamento no alto. Na pequena área, Fabrício apareceu para desviar de cabeça, aos 36 minutos.

O Sertãozinho voltou mais aberto no segundo tempo, com a entrada de Harison no lugar de Rafael Mineiro. Até ameaçou uma reação, mas ficou exposto aos contragolpes. Aos 12 minutos, a Lusa ampliou o placar. Paulo Sérgio cobrou falta da lateral e Domingos subiu na pequena área para testar firme, sem chances para o goleiro Luiz Henrique.

Depois disso, o Sertãozinho afrouxou a marcação e a Portuguesa teve chances para ampliar placar. Mas se poupou para o próximo jogo, sábado, contra o Bragantino, marcado para Bragança Paulista, às 19h30. O Sertãozinho disputará outro jogo fora de casa. Enfrenta o São Caetano, no domingo, às 17 horas, no Estádio Anacleto Campanella.

PORTUGUESA 2 X 0 SERTÃOZINHO

Portuguesa - Fábio; Paulo Sérgio, Domingos, Preto Costa e Fabrício; Glauber, Acleisson, Henrique (Piraju) e Marco Antônio; Héverton (Guigov) e Dinei (Ronaldo). Técnico: Vágner Benazzi

Sertãozinho - Luiz Henrique; Ricardo Lopes, Erivelton, Pablo e João Paulo (Hélder); Adoniram, Everton, Marcos Vinícius e Rafael Mineiro (Harison); Thiago Silvy e Léo Mineiro. Técnico: Márcio Araújo

Gols - Fabrício, aos 36 minutos do primeiro tempo. Domingos, aos 12 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Guigov (Portuguesa); Erivelton (Sertãozinho).

Árbitro - Guilherme Cereta de Lima

Renda - R$ 9.730,00

Público - 434 pagantes

Local - Estádio Arena Barueri, em Barueri (SP)