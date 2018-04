Portuguesa vence Vila Nova e chega a um turno invicta

Já campeã, a Portuguesa chegou aos 75 pontos e começa a planejar a temporada de 2012. O Vila Nova fica com 32 pontos e já está rebaixado para terceira divisão do futebol nacional.

A Portuguesa não tinha digerido a derrota para o Vila Nova, no dia 16 de agosto, pela 17.ª rodada. Sem nenhum outro objetivo na partida, debaixo de um sol muito forte, os times começaram o jogo em ritmo lento, sem nenhuma grande jogada de campo de ataque. A primeira chegada foi aos 12 minutos, com Marco Antonio. Ivo foi até a linha de fundo e cruzou para o meia, que bateu por cima. A resposta do Vila veio com Túlio Souza, aos 32 minutos, de fora da área. Ele arriscou e obrigou Weverton a defender no ângulo. No final, Cleiton foi lançado e, dentro da área, bateu de bico para linda defesa de Luís Cetín.

No segundo tempo, a Lusa voltou com tudo e logo no primeiro minuto fez o gol. Marcelo Cordeiro cobrou escanteio na cabeça de Leandro Silva que testou para as redes. A resposta do Vila não demorou muito e, aos oito, após cruzamento, no segundo pau, Túlio Souza cabeceou cruzado, sem chances para Weverton.

Mas o time paulista continuou no campo de ataque e, aos 18 minutos, fez o segundo gol. Raí foi até a linha de fundo e cruzou no segundo pau, para Júnior Timbó desviar de cabeça para o fundo das redes. No último lance da partida, após boa troca de passes, a bola sobrou para Timbó, que bateu rasteiro, no canto de Cetín, que nada fez.

A Portuguesa, no próximo sábado, recebe o rebaixado Duque de Caxias, no jogo em que o time recebe a taça, e na última rodada, joga contra o Icasa, em Juazeiro do Norte (CE). Já o Vila enfrenta o Americana, fora de casa, e o Sport, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

Vila Nova 1 x 3 Portuguesa

Vila Nova - Luís Cetin; Vitor Ferraz, Irineu, Gabriel e Túlio; John Lennon, Geovane (Romário), Diogo (Antônio Carlos) e Ricardinho; Leandro Cearense (Felipe da Maia) e Túlio Souza. Técnico - Roberto Cavalo.

Portuguesa - Weverton; Ivan, Leandro Silva, Renato e Marcelo Cordeiro; Rai, Henrique, Marco Antônio (João Neto) e Ivo (Raí); Edno e Cleiton (Júnior Timbó). Técnico - Jorginho.

Gols - Leandro Silva, a um minuto, Túlio Souza, aos oito, e Júnior Timbó, aos 11 minutos e aos 46 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Jânio Pires Gonçalves (TO).

Cartões amarelos - Ivan e John Lennon.

Renda e público - não disponíveis.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).