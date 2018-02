Portuguesa: vencer é pura obrigação Mesmo apresentando sensíveis melhoras sob o comando do técnico Luís Carlos Martins, a Portuguesa ainda vive sob a ameaça do rebaixamento no Campeonato Paulista. O time entra em campo, neste domingo, às 16 horas, no Canindé, com a obrigação de vencer o União São João, para respirar um pouco dentro da fase de repescagem da competição. O técnico ficou animado após o empate de 2 a 2 com o Paulista, em Jundiaí, quando o time somou seu primeiro ponto. "A evolução é visível, tanto que não admito que ninguém fale em rebaixamento", comentou Martins, que conversou muito com os jogadores antes do coletivo de sexta-feira. A Portuguesa, porém, só tem um ponto em dois jogos, contra quatro pontos do seu adversário. A fase parece mesmo estar melhorando. Dois jogadores foram liberados pelo departamento médico: o lateral Rissut, que sentia dores no joelho direito e nem atuou em Jundiaí, além do zagueiro central Júnior, que sentia dores na parte posterior da coxa direita. Mas o zagueiro treinou ao lado de Marcelo Fernandes e a dupla está escalada, uma vez que Luiz Henrique foi expulso e cumprirá suspensão automática. A escalação de Rissut ainda não é certa, com Ricardo Lopes podendo ser mantido improvisado na lateral. "O time está ganhando confiança, mas precisamos vencer para somar pontos", pondera o equilibrado Luís Carlos Martins, que tem sido muito elogiado pelos próprios jogadores. O grupo parece fechado com o técnico, o que poderá ser decisivo nesta fase difícil do campeonato. A Portuguesa foi dirigida por Martins em quatro jogos, com duas vitórias, um empate e apenas uma derrota. O retrospecto nos confrontos entre os dois times também favorece a Lusa. Em 20 jogos, o time do Canindé venceu 12 vezes, com seis empates e apenas duas derrotas. Na primeira fase do Paulistão, em Araras, a Portuguesa venceu por 2 a 1, justamente na estréia de Martins. O técnico do União São João, Arnaldo Lira, tem gostado do time que somou quatro pontos em dois jogos. Sem problemas de contusão e cartões, o técnico confirmou a mesma formação que empatou sem gols com o Marília, quarta-feira, em Araras. O meia Leonardo, com dores musculares, foi poupado dos últimos treinos, mas está praticamente confirmado.