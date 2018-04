Portuguesa viaja com dúvida entre argentinos para formar a dupla ataque

A Portuguesa viajou para Recife nesta sexta com uma dúvida na equipe que vai enfrentar o Náutico, domingo, pela terceira rodada do Brasileirão. O técnico Edson Pimenta ainda não se decidiu quem será o companheiro de Romão no ataque da equipe lusitana no Estádio dos Aflitos.

Na derrota para o Vasco, por 1 a 0, na estreia, o dono da posição foi o atacante Diogo, que acabou expulso. As principais opções para o setor são dois argentinos: Flecha Arraya e Cañete. O primeiro foi titular em boa parte da campanha do título da Série A2. O segundo foi emprestado pelo São Paulo e regularizado nesta semana.

A entrada de Cañete poderia favorecer o meia Souza, um dos mais experientes do elenco. O argentino que veio do São Paulo também atua como meia e pode solucionar o principal problema do time contra o Vasco: a armação. "Naquele jogo, não desempenhamos um grande papel, não criamos chances", alertou Souza.

Caso Pimenta opte pela entrada de Flecha Arraya, a Lusa continuará com as mesmas características da estreia. Serão três volantes, Ferdinando, Matheus e Corrêa, e apenas Souza na armação.

Mesmo sem ter certeza de quem começará jogando, Souza demonstrou confiança na reabilitação do time do Canindé. "Domingo tem tudo para ser a nossa estreia. Vamos apagar o que houve em São Januário e vamos recomeçar agora", prometeu.