Portuguesa volta a pensar no Paulista Após a classificação para as oitavas-de-final da Copa do Brasil, na quarta-feira, a Portuguesa tem apenas um objetivo: vencer suas três partidas restantes no Paulista e só assim conseguir chegar às semifinais da competição. Para a comissão técnica, um empate tiraria qualquer possibilidade de a equipe permanecer no estadual. Atualmente, a Portuguesa ocupa a nona colocação na tabela, com 18 pontos. Assim, o técnico Candinho deverá montar uma equipe ofensiva e arriscar todas as suas fichas já no jogo contra a líder Ponte Preta, domingo, em Campinas. Ele não revelou, no entanto, se irá manter o atacante Édson Araújo como titular. Candinho ressaltou que só riá divulgar a escalação momentos antes do jogo. Edson Araújo foi o destaque na vitória por 3 a 1 sobre o São Raimundo, marcando dois gols. Além dele, Lúcio, Ricardo Oliveira e Hernani disputam duas vagas no setor. O atacante Kléber, suspenso por ter recebido o segundo cartão amarelo, ficará de fora. Para o goleiro Carlos Germano, um dos jogadores mais experientes do grupo, a vitória na Copa do Brasil serviu para trazer mais tranqüilidade à equipe. Tanto a diretoria quanto os jogadores vinham sendo pressionados pela torcida por causa da goleada de 5 a 2 sofrida para o Corinthians, no domingo. O grupo se reapresentou nesta quinta-feira, mas os jogadores que atuaram contra o São Raimundo fizeram apenas hidromassagem.