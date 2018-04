Portuguesa volta a perder em casa e se aproxima do rebaixamento na Série C

A Portuguesa voltou a perder em casa nesta segunda-feira. Na partida que fechou o primeiro turno da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o tradicional clube paulistano foi derrotado pelo Tombense por 2 a 0 no Canindé e se aproximou perigosamente da zona do rebaixamento.

Com oito pontos, a Portuguesa é o primeiro time fora da zona da degola, quatro pontos acima do lanterna Guaratinguetá, e um acima do Macaé, seu próximo adversário.

O líder do Grupo B, que conta com equipes das regiões Sul e Sudeste do Brasil, é o Guarani, com 18 pontos, seguido pelo próprio Tombense, que venceu neta segunda e chegou aos 16. Botafogo-SP e Mogi Mirim, ambos com 15, fecham o G4.

No Grupo A, que comporta as equipes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o Fortaleza lidera com 17, seguido por Botafogo-PB e ASA com 15, e ABC com 14.

A próxima rodada, que inaugura o segundo turno, será disputa da no próximo final de semana, com quatro partidas no sábado, cinco no domingo e uma na segunda-feira.