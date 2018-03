Portuguesa volta a vencer na Série A2 com outro gol no final do jogo

Depois de três jogos seguidos sem vencer, a Portuguesa se reencontrou com a vitória nesta sexta-feira. Pela quarta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista - a segunda divisão estadual -, o tradicional clube paulistano recebeu o Sertãozinho no estádio do Canindé, em São Paulo, e venceu por 1 a 0, com gol do ex-corintiano Adilson já nos minutos finais.

A Portuguesa vinha de uma estreia com vitória parecida sob o Barretos, também por 1 a 0 e com gol no final. Na sequência, foi derrotada por Batatais, por 1 a 0, e Velo Clube, por 2 a 0, e empatou sem gols com o Água Santa, em Diadema (SP). Com a nova vitória, o time da capital chega aos sete pontos e ultrapassa o próprio Sertãozinho, que ficou estacionado com seis. O líder da competição é o São Caetano, que tem 10 pontos e recebe o Velo Clube nesta segunda-feira, em partida que fecha a rodada.

O JOGO - O primeiro tempo foi marcado por muito equilíbrio. Nos contragolpes, a Portuguesa levava perigo, principalmente através das escapadas de Mateo Bustos. O argentino contava ainda com a torcida do amigo Lucas Barrios, atacante paraguaio do Palmeiras, que acompanhou a partida nas arquibancadas.

No segundo tempo, as chances de gols foram raras. A Portuguesa aproveitou nos últimos minutos para fazer pressão e achou o seu gol. Bruno Santos fez o cruzamento pela direita e Adilson subiu com estilo para desviar de cabeça, aos 43 minutos.

O Sertãozinho volta a campo na próxima quarta-feira, às 16 horas, quando enfrenta o Votuporanguense na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP). Como já disputou partida antecipada da quinta rodada, a Portuguesa só volta a campo no outro domingo, dia 19, quando recebe o Mogi Mirim, no Canindé.