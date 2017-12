Portuguesa volta primeiro das férias A Portuguesa será o primeiro time paulista a voltar de férias. Os jogadores se apresentam às 9h desta quinta-feira ao técnico Candinho, no Canindé, e iniciam os exames médicos e testes de avaliação física para a pré-temporada que começa no dia 4. O presidente Joaquim Alves Heleno assume no dia 2 e seu primeiro ato deve ser a conclusão da troca do atacante Lúcio pelo goleiro Bosco e o apoiador Marcus Vinicius, do Cruzeiro. Outro problema para ser resolvido pela diretoria: os salários que estariam atrasados no clube.