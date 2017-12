Portuguesa x CRB: empate de seis gols O Clube de Regatas Brasil (CRB) deixou escapar aos 48 minutos do segundo tempo, a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, ao ceder o empate por 3 a 3, contra a Portuguesa, nesta sexta-feira à noite no Estádio Rei Pelé. O time alagoano terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, apesar de estar melhor na partida. A Portuguesa aproveitou as poucas chances que teve e em contra-ataque chegou ao placar de 2 a 0 no primeiro tempo. O primeiro gol da Lusa aconteceu aos 2 minutos do primeiro tempo por meio de Almir. O segundo gol da equipe paulista foi anotado por Lucas, de cabeça, após cruzamento na área do CRB. No início do segundo tempo o CRB começou a reação com um gol de falta, marcado por Zé Carlos. O time alagoano empatou o jogo aos 14 minutos. Depois de rápida tabela Jaíson apareceu livre dentro da área e empatou o jogo. A virada do CRB aconteceu antes dos 20 minutos com um gol marcado através de Milton, em outra tabela ocorrida dentro da pequena área. Apesar de estar na frente do placar, a equipe alagoana não aguentou a pressão da Portuguesa e cedeu o ampate aos 48 minutos. O lateral-direito Marquinhos bateu falta pela direita, o goleiro Ricardo titubeou e o atacante Cleir marcou de cabeça.