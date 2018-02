Portugueses aplaudem janela quebrada Pouco mais de 300 torcedores tiveram um raro momento de emoção no rápido treino de hoje da seleção brasileira. Foi quando Ronaldinho Gaúcho deu forte chute sobre a baliza e o alambrado do modesto Estádio da Pasteleira, clube amador de Porto, e quebrou a janela de uma das salas da administração. Embora agitada por causa da presença dos craques, mas decepcionada com o treino para aperfeiçoar a pontaria, a torcida aplaudiu com entusiasmo o incidente - uma clara ironia que deixou Ronaldinho Gaúcho visivelmente constrangido. O prejuízo de cerca de 50 euros, de acordo com um funcionário do clube, não foi cobrado da seleção. Poderia ter sido pior se novo chute, dessa vez de Belletti, não atingisse a parede ao lado de outra janela. Incentivando as finalizações equivocadas, o público se divertia com a possibilidade de ver mais vidros espatifados. Na conclusão de Belletti, lamentaram que a bola tenha batido a menos de um metro do alvo com um grito abafado em coro, semelhante ao de torcedores de grandes times quando vêem sua equipe perder um gol incrível. Deco - A polêmica sobre a convocação do jogador Deco, feita pelo técnico de Portugal, Luiz Felipe Scolari, continua aguçada no país. O atleta nasceu no Brasil e naturalizou-se recentemente, tornando-se cidadão português. A decisão de Scolari de trazê-lo para o grupo ainda divide opiniões. Hoje, Deco concedeu entrevista em Lisboa, onde afirmou que já aprendeu a cantar o hino de Portugal. Sua presença na seleção criou mal-estar na equipe. Dois dos principais jogadores do país, Rui Costa e Figo, não concordam com a atitude de Scolari.