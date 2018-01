Portugueses aprovam início de Felipão Apesar da derrota para a Itália por 1 a 0, em Gênova, o técnico Luiz Felipe Scolari parece ter sido aprovado pelos portugueses em sua estréia no comando da seleção do país. Em pesquisa realizada no site do jornal Diário de Notícias, um dos principais de Portugal, a maioria dos leitores diz confiar no trabalho do brasileiro: 74,4%. Nos comentários no site sobre o amistoso com os italianos, os leitores do Diário de Notícias poupam Felipão das críticas, culpando os jogadores da seleção pela derrota.