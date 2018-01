Portugueses buscam final da Copa da Uefa Porto e Boavista podem tornar-se nesta quinta-feira os primeiros clubes de um mesmo país a decidirem a Copa da Uefa. Os dois rivais portugueses estão em vantagem, nas semifinais, e dependem só de seus resultados para garantir a classificação. O Porto enfrenta a Lazio, em Roma, depois de ter goleado por 4 a 1 no estádio das Antas. O Boavista recebe o Celtic, com quem empatou por 1 a 1, em Glasgow. A final, em confronto único, está marcada para o dia 21 de maio, em Sevilha. A situação mais cômoda é a do Porto. A equipe de Deco só fica fora da disputa do título se perder no mínimo por 3 a 0. A missão é quase impossível, mas os italianos não esmorecem. ?Buscaremos o impossível, mas sou otimista?, garantiu o técnico Roberto Mancini, que escalou Claudio Lopez, Chiesa e Simone Inzaghi no ataque. O Porto promete não abrir mão de estilo atrevido. O treinador José Mourinho avisou, na chegada à Itália, que não pretende alterar esquema que tem dado certo e que está a ponto de levar o time a mais um título português. ?Temos uma filosofia de ir para cima e não vamos mudar nada?, prometeu.