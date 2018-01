Portugueses fazem muita festa na porta do hotel da seleção A classificação da seleção de Portugal para as semifinais da Copa do Mundo, igualando o feito obtido no Mundial de 1966, deixou os torcedores portugueses em êxtase. Tanto é que cerca de mil pessoas fizeram muita festa na porta do hotel da delegação, em Marienfeld (Alemanha), durante a manhã e início da tarde deste domingo (horário local). Com muitas bandeiras e um buzinaço enorme nas ruas próximas ao local de concentração da equipe, os torcedores não paravam de saudar seus jogadores, responsáveis pela classificação sobre a Inglaterra na disputa por pênaltis - após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. Para irem ao restaurante do hotel, os atletas tiveram que passar num lugar aberto, que é visível para a torcida. Cada um que passava recebia vários aplausos e gritos de incentivo. Ainda neste domingo, o treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari comandará um treinamento leve já visando a partida contra a França, na quarta-feira, em Munique, pela semifinal. O time treinará mais uma vez em Marienfeld na segunda, antes de viajar para o local do jogo contra os franceses.