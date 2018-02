Portugueses pedem a escalação de Deco Portugal clama pela entrada de Deco em lugar de Rui Costa na partida decisiva de quarta-feira, contra a Rússia, em Lisboa. Os jornais argumentam que o meia nascido no Brasil vive um momento melhor do que o titular e demonstrou isso na partida de sábado contra a Grécia (derrota por 2 a 1), quando entrou no intervalo, em lugar de Rui Costa, e deu mais vida ao time. Nas enquetes feitas com torcedores a maioria também defende a escalação de Deco para tentar manter Portugal vivo na Eurocopa. O brasileiro não é bem visto pelos líderes do elenco ? Fernando Couto, Figo e o próprio Rui Costa ? justamente por ser um ?estrangeiro?, mas está no grande momento de sua carreira. Ganhou todos os títulos que poderia ter ganho com o Porto, foi eleito o melhor jogador da final da Liga dos Campeões contra o Monaco (o time português ganhou por 3 a 0 e ele fez um gol) e agora está prestes a se transferir para o Chelsea por US$ 32,5 milhões. O bilionário russo Roman Abramovich, dono do clube inglês, incumbiu o diretor Peter Kenyon de ir a Portugal para bater o martelo com os dirigentes do Porto. A contratação de Deco foi pedida pelo técnico José Mourinho, que dirigiu o time português nas duas últimas temporadas e há duas semanas assinou com o Chelsea. O lateral-direito Paulo Ferreira, titular da seleção portuguesa, também já trocou o Porto pelo Chelsea. O apoio dos torcedores e jornalistas ajuda Deco a conviver com a cara feia de alguns companheiros. E ele sabe que conta com a confiança do técnico Luiz Felipe Scolari. ?A opinião que importa é a do treinador. Ele decide quem vai jogar. Se optar por mim, estarei pronto para ajudar o time?, disse Deco. Felipão não deu entrevista nesta segunda-feira, mas é bem provável que faça outras modificações na equipe. Uma mudança tida como certa é a entrada de Cristiano Ronaldo no lugar de Simão Sabrosa. Portugal precisa dos três pontos na quarta-feira, contra a Rússia. E no domingo, o adversário será a rival Espanha.