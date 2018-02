Portugueses querem Felipão fora da seleção nacional

Apesar da classificação para a fase final da Eurocopa 2008, os torcedores portugueses não estão satisfeitos Luiz Felipe Scolari no comando da seleção. Pesquisa online do Diário de Notícias de Portugal, um dos principais jornais do país, mostra que parte dos torcedores não quer ver mais Felipão na seleção. Com 90.373 votos, 66% dos participantes (59.681) querem que o brasileiro abandone o cargo. Já para 30.692 dos portugueses, o treinador deve permanecer. A imagem de Felipão ficou arranhada em Portugal depois que ele agrediu um jogador da seleção da sérvia durante partida das eliminatórias da Euro. No comando do país, Felipão foi vice-campeão da última edição da Eurocopa e disputou as semifinais da Copa do Mundo da Fifa.