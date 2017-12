Portugueses receberão US$ 350 mil se ganharem o Mundial Se conquistarem a Copa do Mundo da Alemanha, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) dará aos seus jogadores a maior premiação já oferecida pela entidade, revelou nesta sexta-feira Gilberto Madail, presidente da FPF. Segundo o jornal português Record, a quantia que cada atleta receberá será de aproximadamente US$ 350 mil. O valor é superior ao oferecido pela CBF para a seleção brasileira, que fica por volta dos US$ 200 mil. Caso não cheguem à final, os portugueses receberão premiação por vitória. Madail não quis dizer o valor, mas contou que a quantia "é mais que suficiente para comprar um bom carro". Felipão fará a convocação da seleção portuguesa no dia 15 de maio. Portugal está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Angola, Irã e México.