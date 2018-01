Posicionamento de Ronaldinho ainda é dúvida O atacante Ronaldinho Gaúcho volta à seleção brasileira nesta quarta-feira, contra o Equador, depois de cumprir um jogo de suspensão e de assistir angustiado à vitória sobre a Colômbia, domingo, por 2 a 1. Tudo indica que ocupe a vaga então disputada por Alex e Kaká, dois reservas de luxo da equipe do técnico Carlos Alberto Parreira. O treinador da seleção não quis dizer ainda quem sairá para dar lugar a Ronaldinho Gaúcho, numa forma de motivar os demais jogadores. "Ficar fora é ruim, horrível, você fica imaginando o tempo todo como seria a partida se estivesse jogando", disse o atacante do Barcelona, que pode ter função mais recuada na partida com o Equador, com Rivaldo e Ronaldo à frente, ou então atuar ao lado do artilheiro do Real Madrid, deixando Rivaldo com a tarefa de armar o time. Com a seleção em Manaus, Ronaldinho Gaúcho contou um pouco sobre seus dias em Barcelona. A admiração pela cidade é grande e o orgulho de atuar num clube de expressão, pelo qual passaram recentemente Romário, Ronaldo e Rivaldo, tem criado uma afinidade com a torcida local. "Pesou na minha transferência do Paris Saint-Germain para Barcelona o rastro deixado por essas três feras", disse o jogador. Ele defendeu a idéia de que o Brasil deve sempre se apresentar com ludicidade. "Temos que nos divertir também em campo, atendendo é claro ao esquema tático definido", afirmou Ronaldinho. Parreira e Ronaldinho ainda não haviam conversado nesta segunda-feira sobre a melhor maneira de enfrentar o Equador. O técnico ficou muito satisfeito com o rendimento na equipe na Colômbia, a ponto de considerar que o time esteve acima da sua expectativa. Sobretudo quanto a Rivaldo, que vem amargando a reserva no Milan. "Ele se soltou, criou ótimas situações, tabelou, chutou a gol com perigo. Foi o Rivaldo que conhecemos", elogiou o técnico. Sobraram elogios também para o volante Emerson, que passou uma semana interia disputando a posição com o jovem Renato, do Santos. Do modo como escalou a equipe contra a Colômbia, a seleção fica mais forte na defesa e parece que Parreira não vai mudar essa estratégia para quarta-feira. Zé Roberto está confirmadíssimo no meia-de-campo titular. Quanto a Kaká e Alex, com boa atuação no último jogo, Parreira prefere não dar motivos para especulações sobre qual seria a partir de agora a sua primeira opção, na eventualidade de algum dos atacantes deixar o time. Certo é que o técnico gostou muito do desempenho de Alex e encantou-se com o de Kaká. A falha da zaga no gol da Colômbia foi minimizada por Parreira. Ele atribuiu o erro a toda equipe no lance, por deficiência na marcação, eximindo de culpa o zagueiro Lúcio, que não cortou o cruzamento que deu origem ao empate parcial no confronto de domingo. "Vamos corrigir aos poucos o nosso posicionamento em campo. E isso vem com os jogos", defendeu o treinador.