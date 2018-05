Posse de Patrícia Amorim é antecipada no Flamengo

A futura presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, se reuniu nesta quarta-feira com o atual presidente do clube, Marcio Braga, para dar início ao processo de transição. No encontro, ficou acertada a antecipação da posse de Patrícia Amorim para o dia 21 de dezembro - estava marcada inicialmente para o dia 5 de janeiro.

Os dois conversaram ainda sobre os problemas financeiros do Flamengo (a dívida gira em torno de R$ 350 milhões) e os projetos que estão sendo desenvolvidos. A intenção da nova diretoria é manter o time, renovar o contrato do técnico Andrade e buscar reforços para a disputa da Copa Libertadores de 2010.

Participaram também da reunião, além de Marcio Braga e Patrícia Amorim, o novo vice-presidente do clube, Helio Ferraz, e o vice de esportes olímpicos do clube, José Carlos Dias, que atuará como interlocutor durante a transição.