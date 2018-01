Possível mala preta não anima Mogi Mesmo com o time só cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro da Série B, o Mogi Mirim promete fazer de tudo para vencer o Caxias, no interior paulista, sábado. O técnico Jorge Raulli afirmou que o time pretende sair de cabeça erguida da competição ?independente de mala preta". O treinador se referiu a declaração do presidente do Gama, Wagner Marques, prometendo enviar um ?incentivo" para o Mogi bater o time gaúcho, rival direto do clube candango contra o rebaixamento. ?Não estamos pensando em mala preta. Nosso interesse é terminar honrosamente a competição. E, para isso, a melhor maneira é vencer", comentou. O time paulista ocupa a 18ª colocação, com 26 pontos, e não tem mais chances de classificação e nem de cair.