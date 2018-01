Possível novo símbolo do Manchester City vaza antes do lançamento

A tradicional rodada do "Boxig Day" do Campeonato Inglês, realizada sempre no dia 26 de dezembro, traria uma novidade para os torcedores do Manchester City. Neste ano seria revelado o novo escudo do time, que deverá ser usado nos uniformes já da próxima temporada.

No entanto, o departamento de patentes do Reino Unido (Intellectual Property Office, em português Escritório de Propriedades Intelectuais), possivelmente estragou a surpresa ao publicar, no último dia 22, o novo logo do time azul de Manchester.

O novo emblema é bem diferente do usado atualmente pelo clube, mas muito parecido com os primeiros símbolos. Deixando de lado a águia e as três estrelas douradas, o novo escudo possui um formato redondo e manterá o desenho de um navio em seu interior.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entres os ícones presentes no emblema, as três listras representam os rios que cortam a cidade de Manchester, Irwell, Irk e Medlock. Já o navio, faz uma alusão ao canal de Manchester. A Rosa Vermelha de Lancaster lembra o condado de Lancashire, região onde a cidade homônima ao time foi fundada e da qual se separou, em 1974.

O primeiro logo usado pelo time era o oficial da própria cidade de Manchester. Desde 1930, o clube já usou outros três emblemas, com o atual adotado a partir do ano de 1997. A decisão de trocar o símbolo do time foi tomada após uma consulta com os torcedores durante quatro semanas no mês de novembro deste ano.

O torcida do rival local, o Manchester United, tirava sarro da águia dourada e principalmente das três estrelas, já que elas seriam apenas decorativas e não uma homenagem a três títulos, como é usual.