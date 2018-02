Possível transferência de Obina tumultua o Flamengo O ambiente no Flamengo foi tumultuado nesta terça-feira por um boato de que o atacante Obina poderia trocar o clube pela Juventus, que disputa a Série B do Campeonato Italiano, depois do envolvimento em um escândalo de manipulação de resultados. Segundo a imprensa italiana, o clube de Turim mandará ao Brasil um emissário para acompanhar o desempenho do atleta durante o Campeonato Carioca. O empresário de Obina, Eduardo Uram, responsável pela carreira de vários jogadores do time da Gávea, negou ter sido procurado por dirigentes da Juventus e disse que não tinha sequer conhecimento sobre os boatos. Obina chegou ao Flamengo em 2005 e, após ser xingado pelos torcedores por estar acima do peso e não marcar gols, terminou a temporada passada como um dos principais jogadores do time. De quebra, caiu nas graças da torcida por seu jeito folclórico - tornou-se personagem de piadas e frases de efeito, e pelo grito de guerra "Obina é melhor que Eto´o", em referência ao atacante camaronês do Barcelona. A possibilidade de Obina deixar o Flamengo vem justamente no momento em que o atacante tem ameaçado seu lugar no time titular. O técnico Ney Franco já disse que Souza, artilheiro do último Brasileirão pelo Goiás e recém-contratado pelo clube, será titular. Assim, Obina luta por um lugar com Renato Augusto e outro recém-chegado, Roni, ex-Atlético Mineiro.