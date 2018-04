Postulantes ao título do Brasileirão jogam em casa

Quatro candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, que perseguem o líder Palmeiras, entram em campo neste domingo, pela 26.ª rodada da competição. E, por coincidência, todos - São Paulo, Internacional, Goiás e Atlético Mineiro - jogarão em seus estádios e contarão com a força de suas torcidas para seguirem na luta pela conquista nacional.

O desafio mais difícil será o do vice-líder São Paulo. No Morumbi, a equipe tricolor terá pela frente justamente o clássico contra o Corinthians, de Ronaldo e cia, às 16 horas (no estadao.com.br e ao vivo na rádio Eldorado/ESPN), . Os dois rivais buscam a reabilitação de resultados inesperados na rodada anterior e prometem muita emoção no duelo, que tem um tabu de sete jogos sem perder a favor dos corintianos.

Logo atrás do São Paulo, apenas um ponto a menos, o Internacional encara um embalado Flamengo, em Porto Alegre. Sem mostrar a mesma força do início da temporada, o clube gaúcho está se segurando nas primeiras colocações e pretende voltar à boa fase contra uma equipe motivada pelos gols de Adriano e Petkovic.

De volta à luta pelo título, após a goleada sobre o Corinthians, o quarto colocado Goiás tem um confronto direito no Serra Dourada. A equipe comandada por Hélio dos Anjos enfrenta o Grêmio, que está em sexto lugar e parece que se encontrou quando joga como visitante.

No meio dos dois na tabela de classificação, o Atlético Mineiro tem mais uma chance, no Mineirão, de mostrar que está mesmo na luta pelo título. O jogo contra o Santos, que ainda sonha com uma vaga na Copa Libertadores da América, pode ser um divisor se a equipe de Belo Horizonte pode mesmo concorrer pela taça ou se apenas tentará a classificação à competição continental.

REBAIXAMENTO

As outras quatro partidas deste domingo envolvem equipes desesperadas para não cair à Série B. O jogo mais dramático promete ser Sport e Santo André, no Recife, já que os dois estão dentro da zona da degola. Situação pior a dos pernambucanos, já que nem a vitória o tirará da 19.ª e penúltima colocação.

Quem pode sair desta incômoda posição é o Botafogo, que encara o Vitória no Rio de Janeiro. Para isso precisa acabar com um jejum de nove partidas sem vencer neste Brasileirão. E quem não quer entrar na zona de rebaixamento são Coritiba e Náutico, que se enfrentam no Paraná - o derrotado terá grandes chances de terminar a rodada entre os quatro últimos colocados.

No Maracanã, o maior desespero de todos. Lanterna com 18 pontos e sem vencer há oito jogos, o Fluminense precisa ganhar todas as partidas como mandante - e alguns pontos como visitante - para evitar a queda à Segunda Divisão. A primeira missão será contra o Avaí, que tem como objetivo maior no ano não voltar à Série B.