Postura do Santos desagrada Luxemburgo Por incrível que pareça, Vanderlei Luxemburgo não ficou totalmente satisfeito com sua equipe, apesar da vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 1, no Pacaembu. O treinador condenou o comportamento do Santos na segunda etapa do clássico deste domingo. ?Ficamos muito atrás, principalmente nos primeiros 15 minutos?, disse Luxemburgo. ?Só o Robinho e o Deivid ficaram lá na frente. Com isso, o Palmeiras nos pressionou.? Luxemburgo não gostou da atuação dos laterais e dos meias do Santos. Ele queria uma saída de bola com mais velocidade. ?O time deixou de fazer o que foi pedido. Faltou segurar mais a bola. Jogamos em linha reta e ficamos expostos ao Palmeiras?, analisou o treinador, não sem elogiar o comportamento do adversário. ?O Palmeiras nos empurrou para trás e quase complicou. Parabéns ao Estevam Soares. Aliás, o Palmeiras nunca vai ser um time fácil.? Outra crítica de Luxemburgo foi para Zé Elias, expulso por ter recebido o segundo cartão amarelo num carrinho em Diego Souza. ?Na Europa, os volantes costumam jogar assim. Dão muito carrinho e os árbitros aceitam. O Zé Elias vai ter que se readaptar?, avisou. O volante se limitou a reclamar da arbitragem. ?Não houve falta, nem toquei no adversário. O árbitro me mostrou o cartão amarelo, e depois o vermelho, sem eu ter merecido.? Ao contrário do treinador, os jogadores preferiram aproveitar o bom resultado no clássico. Ricardinho destacou a superação da equipe diante da forte marcação individual do Palmeiras. ?O Santos mostrou equilíbrio nos momentos mais difíceis. Isso foi fundamental para que pudéssemos conseguir os três pontos?, afirmou. Outro que estava muito animado era o goleiro Mauro. Apesar das boas defesas no clássico, ele foi politicamente correto nas declarações. ?Eu, titular? Não posso dizer isso. O Santos tem o Tapia e o Júlio Sérgio, que são dois ótimos goleiros?, apontou. ?De minha parte, estou procurando apenas aproveitar a seqüência de jogos que o Luxemburgo tem me dado.? O atacante Robinho, que não mostrou o mesmo futebol brilhante de outras exibições, só deu declarações no gramado. E não esqueceu de elogiar seu marcador, Marcinho. ?Ele me marcou com lealdade?, garantiu.