Pote de ouro aguarda vencedor da Liga dos Campeões, diz estudo O vencedor da decisão da Liga dos Campeões desta quarta-feira vai receber mais de 85 milhões de libras (166 milhões de dólares) em patrocínio, acordos de TV, valorização dos jogadores e aumento da venda de ingressos, revelou um estudo. O relatório -- realizado pela MasterCard, um dos patrocinadores da Liga dos Campeões -- afirmou que a cidade da equipe vencedora seria beneficiada em mais de 10 milhões de libras através de aumento no turismo, gastos de consumidores e comércio. A capital russa, que recebe a final inglesa entre Chelsea e Manchester United, também deve receber um entrada de 35 milhões de libras. "A final da Liga dos Campeões de 2008 não é apenas o melhor prêmio do futebol europeu, mas também espera-se que seja maior ainda em termos econômicos, com um impacto total cumulativo que pode chegar aos 210 milhões de libras", disse o professor Simon Chadwick, da Universidade de Coventry, na Inglaterra, que realizou o estudo. Os 85 milhões de dólares estimados para o time campeão não inclui os mais de 30 milhões de libras que os dois times ingleses já devem ter embolsado durante suas respectivas campanhas na Liga dos Campeões. Isso significa que uma vitória no estádio Luzhniki, em Moscou, pode valer mais 115 milhões de libras, disse o estudo. O derrotado também pode ganhar mais de 30 milhões de libras pela partida.