Potosí e Maracaibo empatam e ajudam Flamengo e Paraná Real Potosí e Unión Maracaibo empataram por 1 a 1, nesta terça-feira, na altitude de quase 4 mil metros da cidade de Potosí, na Bolívia, e facilitaram ainda mais a vida de Flamengo e Paraná na Copa Libertadores da América. Monteiro marcou os dois gols dos anfitriões e Casseres e Ballesteros igualaram. Com o resultado, o Potosí manteve-se na terceira colocação, com três pontos, metade da soma do Paraná, que tem um jogo a menos, assim como o Flamengo, líder, com sete. O Maracaibo segue na lanterna, com dois pontos. Se o Flamengo vencer o Paraná nesta quarta-feira, no Maracanã, garante vaga nas oitavas-de-final da Libertadores com duas rodadas de antecipação.