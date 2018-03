Pottker se emociona ao falar de negociação frustrada, mas promete foco na Ponte

William Pottker concedeu entrevista coletiva no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, nesta sexta-feira, em que comentou sua permanência na Ponte Preta, mas também não descartou uma transferência para o Internacional. O atacante estava acertado com o Corinthians, mas viu o clube desistir do negócio após ele entrar em campo na vitória por 2 a 0 diante do Campinense na primeira fase da Copa do Brasil. Emocionado, o jogador chegou a chorar ao comentar sobre a negociação frustrada.

A Ponte chegou a soltar uma nota no seu site oficial em que classifica a relação com a diretoria do Corinthians como "boa" e ainda justificou que "nunca recebeu qualquer tipo de notificação ou pedido formal para que o jogador não fosse escalado para jogar a Copa do Brasil". Em campo, Pottker marcou o primeiro gol na Paraíba e Lins completou a vitória no estádio Amigão.

Vaiado pela torcida no último domingo, o atacante garante que sempre dará o seu máximo em campo e que a desistência do Corinthians não muda seu foco. "Não vai atrapalhar. Não tem o porquê de me atrapalhar. Eu já passei por coisas muito piores e eu jamais tirei o foco daquilo que eu preciso, que é jogar futebol."

Ele ainda comentou sobre uma possível negociação com o Internacional, que apareceu como novo interessado. "Eu temo que seja outra novela, como a do Corinthians. Mas eu fiquei sabendo pela imprensa, porque pra mim não chegou nada. Eu não sei nem que dia isso aconteceu. Eu sei que eu cheguei aqui no clube e me falaram do Internacional. Se acontecer, que aconteça o mais rápido possível, porque isso tudo é ruim pra mim, ruim para o torcedor, ruim para a imprensa. Então, se vier com interesse no Pottker, que venha de uma vez, porque isso é muito chato."

Após definir a permanência na Ponte, o atacante já pensa no jogo com o São Paulo no estádio do Morumbi, às 17 horas de domingo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A Ponte Preta vem de uma vitória na estreia diante da Ferroviária por 2 a 1 no estádio Moisés Lucarelli, com gols de Pottker e Lucca.