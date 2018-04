Pottker volta a treinar no Inter, mas não tem volta confirmada na Copa do Brasil

Depois de ficar afastado dos gramados por causa de uma lesão na coxa, o atacante William Pottker voltou aos treinos no Internacional na manhã desta sexta-feira. Artilheiro da equipe no ano com cinco gols, o jogador, no entanto, não tem presença confirmada no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil diante do Vitória, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio.

Em entrevista coletiva, o técnico Odair Hellmann manteve a cautela quanto à volta de William Pottker aos gramados, indicando que o retorno do atacante não deve ser já na próxima quarta.

"Foi o primeiro treino do Pottker com o grupo. E bem específico. Com a notícia do Pottker, mudamos o treinamento para integrá-lo. O Pottker ficou 45 dias fora. Ele precisa readquirir confiança, trabalhos com bola. Hoje foi só o primeiro treinamento. Para quarta, precisamos aguardar. Hoje é bem difícil", disse o treinador.

Além do ataque, também paira uma dúvida no gol. Danilo Fernandes, que também ficou afastado por lesão na coxa, esteve presente no jogo-treino da última quinta-feira, contra o São José-RS, que terminou em 1 a 1, mas também não tem seu retorno confirmado.

"Que bom que o Danilo voltou. Esteve no segundo tempo do jogo-treino. Quando estiver 100%, ocorrerá uma decisão em conjunto com o Durgue (auxiliar da preparação de goleiros) e o Pavan (preparador de goleiros). Que bom ter dois excepcionais goleiros. O Inter está bem servido", afirmou Odair.

Provavelmente sem Danilo Fernandes e Pottker, o Inter deve entrar em campo contra o Vitória com: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Roger.

O duelo pela Copa do Brasil será o primeiro depois da eliminação nas quartas de final do Campeonato Gaúcho para o arquirrival Grêmio. Neste final de semana, a equipe volta aos treinos no sábado de manhã e folga no domingo.