Pouca gente foi acompanhar o Tacuary Eles foram chegando aos poucos, e não eram muitos, como no fundo já previam os dirigentes do Tacuary. Apesar dos apelos para que simpatizantes de outros clubes fossem prestigiar pelo menos o visitante ilustre, a maior parte das cerca de 800 pessoas que se espalharam pelas arquibancadas do estádio Roberto Bettega, na noite desta quarta-feira, eram mesmo fiéis seguidoras do alvinegro que surpreendeu o Paraguai, desbancou o Olimpia e agora tem a ousadia de brigar, com o Palmeiras, por vaga na Copa Libertadores da América. Sem muita torcida, o Tacuary leva em média 500, 600 torcedores a seus jogos. Na importante partida desta quarta-feira, os 50 integrantes da Organizada, a única do time, ganharam bilhetes grátis para ir ao estádio. "Eles não têm recursos e damos os ingressos", admitiu Guillermo Vera, vice-presidente do clube, que estava nas arquibancadas com a esposa Leticia e os filhos Maria Celeste e Júnior. "Essa é nosso torcida, formada em grande parte por parentes e amigos dos atletas." Do lado palmeirense, um grupo de dez integrantes da Mancha Alviverde cruzou a fronteira, de ônibus, para marcar presença. Quem não desgruda do time, porém, é o aposentado Tito Zillo, que mora em Lençóis Paulista e vai onde "o Palestra estiver".