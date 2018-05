Pouco objetivo, Grêmio empata sem gols com o lanterna Paraná no Brasileirão

O Grêmio desperdiçou uma ótima oportunidade de encostar no líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG. Mesmo com mais de 70% de posse de bola, o time gaúcho foi pouco objetivo e ficou no empate sem gols com o lanterna Paraná, neste domingo, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela sexta rodada.

+ TEMPO REAL - Confira os lances da partida

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro

+ Roger marca, mas 'mistão' do Corinthians cede empate ao Sport

+ São Paulo domina clássico e bate o Santos com gol de Diego Souza

Com este resultado, o clube paranaense continua sem vencer em seu retorno à elite nacional. Agora, são dois empates e quatro derrotas, que o mantêm em último lugar, com dois pontos, e com poucas perspectivas para o restante do Brasileirão.

Em compensação, o Grêmio deixou de encostar no líder Atlético-MG e ainda deixou provisoriamente a zona de classificação à Copa Libertadores de 2019. Os gaúchos estão com nove pontos.

O primeiro tempo foi marcado por muita troca de passes pelo lado do Grêmio, mas poucas emoções. Desde o início o time gaúcho assumiu o controle do jogo, procurou acuar o Paraná, mas foi pouco vertical e teve enormes dificuldades para encontrar um espaço para finalizar.

A ausência de jogadores como o volante Arthur e os atacantes Everton e Alisson pesou na falta de criatividade gremista. O atacante Luan não estava inspirado, enquanto o meia-atacante Maicosuel, sem confiança, foi muito discreto.

O segundo tempo teve um cenário um pouco diferente no início. Até porque o Paraná decidiu sair mais para o jogo. A postura mais ofensiva quase custou caro aos cinco minutos, quando o Grêmio balançou as redes. Ramiro mandou na área e o atacante André completou. Ele, contudo, estava impedido e o lance foi anulado.

Com o passar dos minutos, o jogo voltou a ficar parecido com a primeira etapa, com muito toque de bola e pouca objetividade dos gaúchos. As melhores chances aconteceram apenas quando o time visitante arriscou uma jogada aérea. Como aos 41 minutos, quando Ramiro cruzou e o meia Cícero desviou desequilibrado pela linha de fundo.

No próximo domingo, às 11 horas, o Paraná volta a campo para o clássico contra o Atlético-PR, no estádio Durival de Britto, em Curitiba. Enquanto isso, o Grêmio visita o Ceará, no mesmo dia, às 19 horas, no Castelão, em Fortaleza. Antes, porém, o time gaúcho recebe o Defensor, na quarta-feira, às 19h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 0 X 0 GRÊMIO

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Júnior (Alemão), Neris, Cléber Reis e Mansur; Leandro Vilela (Léo Itaperuna), Jhonny Lucas, Torito González, Caio Henrique (Alex Santana) e Silvinho; Carlos. Técnico: Rogério Micale.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Léo Moura (Lima), Bressan, Kannemann e Cortez; Maicon, Jailson (Cícero), Ramiro e Maicosuel (Pepê); Luan e André. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF)

CARTÕES AMARELOS - Carlos, Jhonny Lucas (Paraná); Pepê (Grêmio)

RENDA - R$ 252.240,00.

PÚBLICO - 7.776 pagantes (8.639 presentes).

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).