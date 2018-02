Pouco público para Colômbia x Uruguai A partida de domingo entre Colômbia e Uruguai, no domingo, deve ter um pequeno público no estádio Metropolitano de Barranquilla. A péssima campanha da Colômbia nas Eliminatórias - é a lanterna, com quatro pontos - não estimula a torcida local. Os organizadores estimam um público de 10 mil torcedores, um quarto da capacidade do estádio. Os dois times buscam reabilitação e estão repletos de problemas. No Uruguai, o meia Recoba ameaçou abandonar a seleção após os rumores de que não enfrentou o Peru por ter dado positivo num exame antidoping interno. O treinador Jorge Fossati garantiu que o meia não jogou porque estava machucado. Na Colômbia, o treinador Reinaldo Rueda foi obrigado a aceitar o desligamento de Valentierra e Viáfara, do Once Caldas, que já se prepara para o jogo de ida das semifinais da Libertadores contra o São Paulo. Apenas o goleiro Henao continua com a seleção, que terá mais três desfalques: Viveros, contundido, e Élkin Murillo e Iván Córdoba, ambos suspensos.