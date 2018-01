Poucos ingressos vendidos para o clássico Ainda há ingressos para o clássico deste sábado entre Santos e São Paulo, às 18 horas, no estádio do Morumbi. Foram colocadas à venda 66.397 entradas, sendo que 8.200 tinham sido vendidas até sexta-feira. Neste sábado, serão vendidas apenas no Morumbi, das 9h até o início do jogo. Os portões serão abertos às 15h. O preço varia de R$ 15 a R$ 35. A arquibancada superior custa R$ 15 e a especial, R$ 25. Cadeira cativa (só para proprietários) sai por R$ 15 e cadeira superior especial, por R$ 35. Deficiente físico tem entrada gratuita pelo portão 17 e o acompanhante paga R$ 10. Para tentar garantir a segurança dos torcedores, a Polícia Militar contará com 385 homens do 2º Batalhão de Choque, Cavalaria e Rota. "Teremos 155 policiais dentro do estádio e o restante estará nas imediações do Morumbi", contou o coronel Marinho. A entrada dos torcedores santistas será pelos setores vermelho e amarelo: portões 15 (arquibancada), 16 (numerada) e 18 (numerada térrea). O acesso será feito pelas avenidas Francisco Mourato, Jorge João Saad e Giovanni Gronchi. Os são-paulinos entrarão pelos setores azul e laranja: portões 3 (numerada térrea), 5 (numerada) e 6 (arquibancada). Acesso pelas avenidas Nove de Julho, Cidade Jardim, Engenheiro Oscar Americano e Morumbi.