Poupado, Dagoberto dará lugar a Willian no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - O técnico Marcelo Oliveira confirmou nesta sexta-feira que irá promover uma substituição no ataque titular do Cruzeiro neste sábado, contra a Caldense, às 19h30, em Poços de Caldas, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Com dores musculares, Dagoberto será poupado e dará lugar a Willian.

Dagoberto sequer irá viajar com a delegação cruzeirense, que só partirá neste sábado rumo à cidade do sul de Minas. "Em um ou outro momento pode ter um cansaço muscular. Por prevenção, o Dagoberto não vai viajar. Está um pouco dolorido, ele fez uma pré-temporada muito forte, nós conhecemos o histórico do jogador. Não tem lesão nem nada, mas, por precaução, ele não vai. Vamos usar o Willian em seu lugar, e fica outro atleta no banco", confirmou Marcelo Oliveira, em entrevista coletiva.

A ausência de Dagoberto será a única novidade na escalação cruzeirense em relação ao time que venceu o URT por 1 a 0, no último domingo, no Mineirão, na estreia do Campeonato Mineiro. Assim, o atual campeão brasileiro irá a campo neste sábado com a seguinte formação: Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Lucas Silva, Souza, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Willian e Borges.