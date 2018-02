Poupado por Zidane, Cristiano Ronaldo fica fora de jogo do Real pelo Espanhol

O Real Madrid divulgou nesta manhã uma lista de 18 jogadores relacionados para o jogo que o time fará nesta quarta-feira, às 14h45 (de Brasília), contra o Leganés, fora de casa, em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Espanhol. E o técnico Zinedine Zidane acabou deixando fora do confronto o português Cristiano Ronaldo, poupado por causa do desgaste acumulado pela grande sequência de duelos realizados nesta temporada.

Na última terça-feira, em entrevista coletiva, o treinador francês já havia indicado que poderia dar descanso ao atacante, cujo bom rendimento nos últimos anos vem sendo possível também pelo fato de que foi descartado pelo comandante de vários compromissos considerados menos importantes, o que vem ocorrendo desde 2016.

"Cristiano, eu acho, há dez anos vem jogando de 60 a 70 partidas por temporada. Não para. Chega um momento em que é necessário para todos não jogar de vez em quando", destacou Zidane, que assim poupará o astro antes de o Real voltar a atuar pelo Espanhol no próximo sábado, contra o Alavés, em casa.

Além de Cristiano Ronaldo, o treinador deixou fora da lista de relacionados para o duelo desta quarta-feira o goleiro Keylor Navas. Ele relacionou apenas os reservas Casilla e Luca como opções para a posição. Já o lateral brasileiro Marcelo e o meia Modric, lesionados, são outros desfalques de peso para o confronto.

Este duelo válido pela 16ª rodada do Espanhol não pôde ser disputado na data inicialmente prevista por causa da participação do Real no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, quando se sagrou campeão ao bater o Grêmio na decisão.

O time madrilenho hoje é apenas o quarto colocado da competição nacional, com 45 pontos, 17 atrás do líder Barcelona. O principal foco da equipe é o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, no próximo dia 6 de março, contra o Paris Saint-Germain, na França. No confronto de ida, na Espanha, bateu o rival por 3 a 1.

Confira os relacionados do Real para o jogo desta quarta-feira:

Goleiros - Casilla e Luca.

Defensores - Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Theo e Achraf.

Meio-campistas - Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic e Ceballos.

Atacantes - Benzema, Gareth Bale, Lucas Vázquez e Mayoral.