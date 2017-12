Poupado, Romário não vai a Belém O atacante Romário, do Vasco, vai ser poupado do jogo desta quarta-feira contra o lanterna Paysandu, em Belém. Por decisão do técnico Renato Gaúcho, o craque ficará treinando no Rio para melhorar a forma física e evitar contusão, pois a viagem é longa e o gramado do Mangueirão é "pesado". "Ele ficou chateado, mas entendeu. O desgaste é muito grande e prefiro que ele fique no Rio se preparando para a partida contra o Atlético-MG, no fim de semana", declarou o treinador. Em 36 jogos do Vasco na temporada, Romário disputou 24 e fez 16 gols. "Ele faz falta para qualquer equipe", disse Renato Gaúcho, fã do futebol do atacante. "É Romário e mais dez", costuma afirmar.