Poupados, Edu Dracena e Guerra desfalcam o Palmeiras contra o Linense

O técnico Eduardo Baptista definiu neste sábado a lista de relacionados do Palmeiras para o confronto diante do Linense no domingo, em Araraquara, pelo Campeonato Paulista. As principais novidades ficam por conta das ausências do zagueiro Edu Dracena e do meia Alejandro Guerra, poupados.

Veterano de 34 anos, Edu Dracena foi poupado por conta da sequência de jogos. O zagueiro foi titular nas três partidas do Palmeiras no Paulista, além do amistoso diante da Ponte Preta, e ficará de fora para evitar qualquer risco de lesão. Thiago Martins, Antônio Carlos e Mina são as opções para substitui-lo.

Já Guerra foi deixado de fora depois de ser titular nas últimas duas partidas do Palmeiras, contra Ituano e São Bernardo, sem grande brilho. O colombiano ainda busca se adaptar ao futebol brasileiro e deve dar lugar a Raphael Veiga ou Michel Bastos neste domingo.

Em compensação, Eduardo Baptista contará com o retorno de Egídio. Recuperado de dores musculares, o jogador voltou a ser relacionado e fica à disposição. Quem continua fora de ação é o lateral-direito Fabiano (coxa direita) e o volante Tchê Tchê (ombro esquerdo), ambos lesionados.

Confira os 23 jogadores relacionados pelo Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Egídio, Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Antônio Carlos, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo

Meio-campistas: Felipe Melo, Moisés, Michel Bastos, Raphael Veiga, Thiago Santos e Vitinho

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Lucas Barrios, Róger Guedes, Rafael Marques e Willian