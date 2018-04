Prandelli convoca Itália e deixa Di Natale de fora O técnico da seleção italiana, Cesare Prandelli, surpreendeu neste domingo ao deixar mais uma vez fora da convocação da equipe o atacante Antonio di Natale, artilheiro do Campeonato Italiano. O nome do jogador da Udinese era cobrado pela imprensa italiana, uma vez que Prandelli não vai poder contar com Giuseppe Rossi e Antonio Cassano, dupla de ataque titular, nos amistosos que a Itália vai fazer com a Polônia e o Uruguai.