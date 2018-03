Prandelli vai substituir Lippi na Juventus Cesare Prandelli, 46 anos, será o substituto de Marcello Lippi, de 56, no comando da Juventus. A troca, praticamente certa, foi revelada nesta sexta-feira pela La Gazzetta dello Sport. O principal jornal esportivo da Itália garante que o treinador do Parma assina nos próximos dias contrato de dois anos com um dos mais poderosos clubes do país. O desafio de levar o time a novas conquistas lhe renderá US$ 1,19 milhão no período. A saída de Lippi é irreversível. Conforme ele mesmo anunciou. "Foi tudo amigável", disse o técnico que conquistou 13 títulos com o time, em duas fases, de 94 a 99 e de 2001 até hoje. "Não receberei um euro pelo rescisão." Lippi avisou que volta ao trabalho em setembro, mas deixou a crítica italiana com a pulga atrás da orelha ao afirmar que não treinará clubes. Seu destino pode ser a seleção da Itália, dirigida por Giovanni Trapattoni.