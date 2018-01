Prass acerta renovação do contrato com o Palmeiras por dois anos

O goleiro Fernando Prass chegou a um acordo verbal com o Palmeiras para renovação de seu contrato por mais dois anos, até dezembro de 2017. O novo vínculo foi definido em uma reunião nesta quinta-feira, mas ainda não foi assinado.

Representantes do goleiro e a diretoria do Palmeiras se reuniram ao longo das últimas semanas e um ponto dificultava a renovação: o tempo de contrato. O Palmeiras cedeu e aceitou a posição do goleiro de ficar no clube por mais dois anos.

Contratado do Vasco em 2012, Prass é o dono da posição e deu poucas oportunidades aos reservas - atualmente, seu substituto imediato é Aranha, que estava no Santos e chegou ao clube nesta temporada.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Prass já disputou 139 partidas pelo Palmeiras - ele é o nono goleiro que mais jogou no clube. Aos 37 anos, é o jogador que mais atuou na temporada, com 52 jogos. Em boa fase, Prass é um dos líderes do elenco, ao lado de Zé Roberto e Arouca.

Prass será fundamental na próxima partida do Palmeiras, sábado, diante do Grêmio, no Pacaembu. O clube é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos e briga por uma vaga no G-4. O Grêmio é o terceiro colocado com 48.