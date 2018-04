Prass diz que Luan tem força para superar as críticas O goleiro Fernando Prass saiu nesta terça-feira em defesa do atacante Luan, que deixou o jogo contra o Bragantino, no último domingo, no Pacaembu, debaixo de muitas vaias e, irritado, disse, em entrevista exclusiva ao Estado, que não quer mais jogar pelo Palmeiras. Para o goleiro, Luan sabe lidar com a pressão, assim como entende a posição do companheiro e destaca a força do atacante para superar as críticas.