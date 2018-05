Prass e Valdivia são poupados de treino no Palmeiras

SÃO PAULO - O elenco do Palmeiras realizou mais um treino neste sábado, na Academia de Futebol, em nova atividade visando a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, no próximo dia 20, contra o Criciúma, em Santa Catarina. O goleiro Fernando Prass e o meia Valdivia, porém, acabaram poupados do treinamento leve feito pelo resto do elenco.

Os dois jogadores ainda estão em fase de recondicionamento físico, sendo que o goleiro trabalhou apenas fisicamente em um dos gramados do CT palmeirense, enquanto o meio-campista "permaneceu na parte interna do clube para dar prosseguimento ao seu tratamento especial", destacou o clube, por meio de nota publicada em seu site oficial.

Depois do treinamento leve deste sábado, alguns atletas realizaram um trabalho na sala de musculação da Academia de Futebol, enquanto outros brincaram de futevôlei. O elenco palmeirense irá folgar neste domingo e voltará a treinar na tarde de segunda-feira.