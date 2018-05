Prass minimiza falha de zagueiro: 'Temos que ver os erros do time'

O Palmeiras não passou de um empate por 2 a 2 com o São Bento, quinta-feira, no Pacaembu, e o jogo ficou marcado pela falha do zagueiro Leandro Almeida, que culminou no segundo gol do time de Sorocaba. O goleiro Fernando Prass alertou que a equipe não pode creditar o resultado ruim apenas à falha do companheiro.

"O erro faz parte, ainda mais de gente da defesa. A gente tem que ter consciência de tudo que fizemos e não podemos achar que o jogo empatou por causa de um erro individual. Se a gente quer melhorar, temos que ver os erros do time e não uma jogada isolada. Temos que ter uma visão mais ampla", disse o goleiro.

Uma das reclamações do capitão palmeirense foi o fato de o time ter demonstrado muita ansiedade e dificuldade em manter a cabeça no lugar após levar o primeiro gol. Para Prass, o Palmeiras precisa ter maior equilíbrio durante as partidas.

"A gente tem que entender o que aconteceu. Jogamos muito bem os primeiros minutos só. Não tivemos capacidade de assimilar o gol, sentimos demais, tanto que eles fizeram o segundo gol. No segundo tempo, perdemos a organização e nos preocupamos mais em atacar de qualquer maneira. A gente sempre fala que mantendo a organização é mais fácil do que empatar naquela loucura", analisou.

Embora Prass tenha minimizado o erro de Leandro Almeida, o técnico Marcelo Oliveira avisou, logo após o fim do jogo, que o zagueiro será sacado do time que para a partida contra o Oeste, quarta-feira, Roger Carvalho ganhará uma oportunidade. Edu Dracena continua se recuperando de lesão e Thiago Martins deverá ficar como opção no banco de reservas.