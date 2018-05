Prass nega problemas entre jogadores e técnico no Palmeiras

O Palmeiras ainda não conseguiu mostrar um bom futebol nesta temporada e tudo isso faz com que situações sejam colocadas sobre um possível desentendimento entre jogadores e comissão técnica do clube. Entretanto, o goleiro Fernando Prass, um dos líderes do elenco, deixa claro que as informações são apenas boatos.

“A crítica e a cobrança da torcida é natural. O problema é quando as pessoas começam com maldade de que Fulano disse algo e que saiu na Internet. Saíram histórias absurdas e nem vou dizer que as pessoas foram maldosas ou questão de caráter. Foram boatos que a gente até ficou espantado, com a criatividade e nível das pessoas. Obviamente, as pessoas acontecem em qualquer equipe, mas o que as pessoas falaram é algo infundado e beirando o absurdo”, disse o goleiro palmeirense, após o empate por 2 a 2 com o River Plate-URU, em Maldonado, pela estreia da equipe na Copa Libertadores.

Antes do jogo com o River Plate, o Estado conversou com pessoas ligadas à comissão técnica e ao elenco palmeirense e, de fato, não existem problemas graves entre o técnico Marcelo Oliveira e os jogadores. Entretanto, alguns atletas estão insatisfeitos com algumas decisões do treinador, mas negam que isso esteja interferindo no rendimento dos atletas em campo.

“Temos uma relação normal, muito boa. Pode acontecer um problema ou outro, que é normal, mas ainda não aconteceu nada. Estamos trabalhando bem e temos um ambiente maravilhoso com a comissão técnica. Todo mundo adora e respeita o Marcelo. Ele tem um jeito de tratar o jogador que é sensacional e com a diretoria temos um relacionamento olho no olho”, assegurou.

O elenco do Palmeiras retorna para o Brasil na manhã desta quarta-feira, treina na Academia de Futebol, sem a presença da imprensa, e já inicia os preparativos para a partida contra o Santos, sábado, no Allianz Parque.