Artilheiro Lucas Pratto desfalca o Atlético-MG contra o Goiás

Depois de ficar fora dos treinos de terça-feira e quarta, Lucas Pratto foi confirmado nesta quinta como desfalque do Atlético-MG para o jogo deste domingo, contra o Goiás, às 16 horas, no Serra Dourada, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Um dos vice-artilheiros do Brasileirão ao lado de Alexandre Pato, com sete gols marcados, o atacante argentino se recupera de um edema na coxa direita e será poupado do confronto diante dos goianos.

Sem poder contar com o goleador, o técnico Levir Culpi escalou Guilherme como substituto na equipe titular em coletivo realizado na manhã desta quinta, na Cidade do Galo. O jogador fez dupla de ataque com Thiago Ribeiro e deve ser confirmado na equipe que defende a liderança da competição nacional.

A ausência confirmada de Pratto no duelo diante do Goiás, por sinal, não foi o único fato a ser lamentado pelo Atlético nesta quinta. O capitão Leonardo Silva deixou o treinamento da manhã logo no seu início após receber uma pancada no rosto em dividida de cabeça e acabou sendo substituído por Edcarlos.

Assim, a equipe teve a seguinte formação no treinamento desta quinta: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva (Edcarlos), Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Cardenas e Giovanni Augusto; Thiago Ribeiro e Guilherme. Este time foi escalado para enfrentar o time sub-20 do Atlético, sendo que na segunda parte da atividade o treinador mudou a formação e testou a equipe com Rodolfo; Carlos César, Tiago, Edcarlos e Pedro Botelho; Josué, Eduardo, Dodô e Dátolo; Pablo e Leonardo.

Com 35 pontos, o Atlético tem dois de vantagem sobre o vice-líder Corinthians, que neste domingo trava clássico com o São Paulo, também às 16 horas, no Morumbi.