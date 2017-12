Pratto nega contato do River e avisa: 'Se quiserem, que falem com o São Paulo'

Lucas Pratto tem sido nome bastante especulado em negociações neste fim de temporada no Brasil e na Argentina. Rumores dão conta de que o jogador do São Paulo estaria na mira do Cruzeiro e do River Plate para o ano que vem. Sobre o time de Buenos Aires, em especial, ele negou qualquer contato nesta quinta-feira.

"Se eles (dirigentes do River) querem, deveriam negociar com o São Paulo. Para mim, ninguém ligou. E seria uma falta de respeito falar com alguém, porque aqui me tratam muito bem", declarou em entrevista à rede de televisão TyC Sports.

O suposto interesse do River em Pratto ganhou força na imprensa argentina, que noticiou a vontade do clube de contar com o jogador para a Libertadores do ano que vem. O próprio atacante celebrou a possibilidade de atrair o desejo do time argentino, mas reforçou seu compromisso com o São Paulo.

"Sempre me deixa com tranquilidade que as equipes grandes me queiram. Jogar em uma equipe tão grande e com tanta história é tentador, ainda mais com uma comissão técnica tão ganhadora. Seduz, mas tenho contrato com o São Paulo e seria uma falta de respeito", disse.

No Brasil, Pratto estaria atraindo olhares do Cruzeiro e teria até sido pivô do pedido de demissão do diretor de futebol Vinícius Pinotti na quarta-feira. Sem o conhecimento do dirigente, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, teria conversado com o time mineiro sobre uma possível transferência do argentino, o que intensificou um atrito que vinha acontecendo entre os cartolas.